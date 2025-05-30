Galatasaray - Baþakþehir Maçý Canlý Ýzle Þifresiz Galatasaray - Baþakþehir maçýný þifresiz ve canlý izlemek için beIN Sports 1 kanalýna eriþim saðlamanýz yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformlarý üzerinden de maçý mobil cihazlar veya bilgisayar aracýlýðýyla izlemek mümkün.

Þampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasýnda RAMS Baþakþehir'i konuk edecek. RAMS Park'taki karþýlaþma futbolseverler için beIN Sports 1 kanalýndan canlý ve þifresiz olarak yayýnlanacak.

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasýnda oynanacak olan Galatasaray - Baþakþehir maçý TSÝ 20.00'de baþlayacak. Müsabakayý Abdullah Buðra Taþkýnsoy yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarýndan yayýnlanacak. Karþýlaþmada VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 maðlubiyet yaþayan "Cimbom", haftaya en yakýn takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek þampiyonluðu garantiledi.

RAMS Baþakþehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 maðlubiyet yaþayarak 54 puan topladý ve 5. sýrada yer aldý.

Þampiyon Galatasaray, ligin ilk yarýsýnda 19. haftada oynanan karþýlaþmada RAMS Baþakþehir'i 2-1 maðlup etmiþti.

Muslera, Sallai, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Kerem, Barýþ, Mertens, Ahmed, OsimhenMuhammed, Ömer Ali, Opoku, Ba, Operi, Berat, Deniz, Kemen, Umut, Brnic, PiatekÞampiyon Galatasaray, çýktýðý son 10 resmi maçtan galibiyetle ayrýldý.Son yenilgisini ligin 29. haftasýndaki Beþiktaþ derbisinde yaþayan "Cimbom", sonrasýndaki 10 karþýlaþmayý da kazandý.Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 maðlup etti. Sarý-kýrmýzýlý ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.Galatasaray, çýktýðý son 4 resmi müsabakada kalesini gole kapadý."Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u da 3-0 maðlup etti. Sarý-kýrmýzýlýlar, Ziraat Türkiye Kupasý finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayý müzesine götürdü.Sarý-kýrmýzýlý ekip, sahasýndaki son 17 lig maçýnda maðlup olmadý.Son olarak geçen sezonun 37. haftasýndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çýktýðý 17 lig maçýnda yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaþadý.Sarý-kýrmýzýlýlar, ligde çýktýðý son 17 iç saha maçýnda 44 kez rakip fileleri havalandýrýrken 15 golü kalesinde gördü.Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarýn en iyi hücum ve savunma performansýný sergiledi.Sarý-kýrmýzýlý ekip, 35 karþýlaþmada 89 gol atýp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takýmý oldu.Galatasaray'da RAMS Baþakþehir maçý öncesi 4 eksik bulunuyor.Milli takýma davet edildiði için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcý, müsabakada forma giyemeyecek.Galatasaray'da Uruguaylý file bekçisi Fernando Muslera ve Belçikalý oyuncu Dries Mertens, sarý-kýrmýzýlý formayla son maçýna çýkacak.Ýtalya'nýn Lazio takýmýndan 2011'de transfer edilen Muslera, sarý-kýrmýzýlý formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaþadý. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaþýndaki kaleci, Galatasaray'daki son maçýný oynayacak.Galatasaray'a gelmeden önce Ýtalya'nýn Napoli takýmýnda forma giyen Dries Mertens ise 2022 yýlýnýn yaz transfer döneminde sarý-kýrmýzýlý takýmýn kadrosuna dahil oldu. Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalý oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçýna çýkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak.Galatasaray'ýn Nijeryalý yýldýzý Victor Osimhen, RAMS Baþakþehir maçýyla sezonu gol kralý olarak tamamlamak için sahaya çýkacak.Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarý-kýrmýzýlý formayla çýktýðý 40 karþýlaþmada 36 kez rakip fileleri havalandýrdý. Süper Lig'de de 29 maça çýkan Nijeryalý santrfor, attýðý 25 golle gol krallýðýnda en üst sýrada yer alýyor.Gol krallýðý yarýþýnda Osimhen'i 21 golle RAMS Baþakþehir'in Polonyalý santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor.Galatasaray'ýn Nijeryalý yýldýzý Victor Osimhen, sarý-kýrmýzýlý formayla son maçýna çýkabilir.Sezon baþýnda Ýtalya'nýn Napoli takýmýndan geçici bir þekilde transfer edilen 26 yaþýndaki santrforun kiralýk sözleþmesi maçtan sonra sona erecek.Nijeryalý santrforun bonservisinin alýnýp alýnmayacaðý ise belirsizliði koruyor.Galatasaray-RAMS Baþakþehir maçýnda tribünler dolacak.Sarý-kýrmýzýlý futbolseverler, þampiyonluðun ilan edilmesinin ardýndan karþýlaþmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satýþa çýkarýlan biletleri kýsa sürede tüketti.Sarý-kýrmýzýlý futbolcular, sezonun tamamlanmasýnýn ardýndan yaklaþýk 1 ay izin yapacak.Oyuncular, maçýn ardýndan izne çýkacak ve yeni sezonun hazýrlýklarý için temmuz ayýnýn baþýnda tekrar bir araya gelecek.Galatasaray ile RAMS Baþakþehir, Süper Lig'de 34. kez karþý karþýya gelecek.Eski adýyla Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasýyla baþlayan rekabette, geride kalan 33 maçtan 18'ini sarý-kýrmýzýlýlar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandý. 8 karþýlaþma da berabere sonuçlandý.Rebakke Galatasaray'ýn 58 golüne, RAMS Baþakþehir 38 golle cevap verdi.Sarý-kýrmýzýlý ekip, iç sahada Baþakþehir ile yaptýðý 16 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiði maçlarýn 9'unu kazanýrken, 5'inde berabere kaldý ve 2'sinde maðlup oldu. Sahasýndaki müsabakalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü.Sarý-kýrmýzýlý ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptýðý son 5 Süper Lig maçýndan galibiyetle ayrýldý.Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla baþlayan süreçte rakibiyle 5 kez karþýlaþtý. Söz konusu maçlarýn hepsini kazanan "Cimbom", bu karþýlaþmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandýrýrken, sadece 2 gol yedi.Galatasaray, RAMS Baþakþehir karþýsýnda ligde en farklý skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarýsýnda deplasmanda oynadýðý maçta 7-0'lýk sonuçla aldý.Baþakþehir ise Galatasaray karþýsýnda ligdeki en farklý galibiyetini, ev sahibi olduðu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takým, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarýnda da 4-0 maðlup etti.