Galatasaray - Baþakþehir Maçý Canlý Ýzle Þifresiz Galatasaray - Baþakþehir maçýný þifresiz ve canlý izlemek için beIN Sports 1 kanalýna eriþim saðlamanýz yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports'un dijital platformlarý üzerinden de maçý mobil cihazlar veya bilgisayar aracýlýðýyla izlemek mümkün.GALATASARAY - BAÞAKÞEHÝR MAÇI ÞÝFRESÝZ CANLI ÝZLE
GALATASARAY BAÞAKÞEHÝR MAÇI CANLI, TIKLA
GALATASARAY - BAÞAKÞEHÝR MAÇINI CANLI ÝZLEMEK ÝÇÝN TIKLAYINIZGALATASARAY - BAÞAKÞEHÝR MAÇI HANGÝ KANALDA, ÞÝFRESÝZ MÝ?Þampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasýnda RAMS Baþakþehir'i konuk edecek. RAMS Park'taki karþýlaþma futbolseverler için beIN Sports 1 kanalýndan canlý ve þifresiz olarak yayýnlanacak.GALATASARAY - BAÞAKÞEHÝR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasýnda oynanacak olan Galatasaray - Baþakþehir maçý TSÝ 20.00'de baþlayacak. Müsabakayý Abdullah Buðra Taþkýnsoy yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarýndan yayýnlanacak. Karþýlaþmada VAR hakemi olarak Halil Umut Meler görev yapacak.Süper Lig'de geride kalan 35 maçta 29 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 maðlubiyet yaþayan "Cimbom", haftaya en yakýn takipçisi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider girerek þampiyonluðu garantiledi.RAMS Baþakþehir ise 16 galibiyet, 6 beraberlik ile 13 maðlubiyet yaþayarak 54 puan topladý ve 5. sýrada yer aldý.Þampiyon Galatasaray, ligin ilk yarýsýnda 19. haftada oynanan karþýlaþmada RAMS Baþakþehir'i 2-1 maðlup etmiþti. 750 TL'YE VARAN HEDÝYE, TIKLA KAÇIRMA!MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray:
Muslera, Sallai, Davinson, Cuesta, Jakobs, Kaan, Kerem, Barýþ, Mertens, Ahmed, OsimhenBaþakþehir:
Muhammed, Ömer Ali, Opoku, Ba, Operi, Berat, Deniz, Kemen, Umut, Brnic, Piatek
SON 10 MAÇINI KAZANDI
Þampiyon Galatasaray, çýktýðý son 10 resmi maçtan galibiyetle ayrýldý.
Son yenilgisini ligin 29. haftasýndaki Beþiktaþ derbisinde yaþayan "Cimbom", sonrasýndaki 10 karþýlaþmayý da kazandý.
Galatasaray, ligde söz konusu dönemde Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK, Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0, Bellona Kayserispor'u 3-0, Net Global Sivasspor'u 4-1, ikas Eyüpspor'u da 5-1 maðlup etti. Sarý-kýrmýzýlý ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1, Trabzonspor'u 3-0 yendi.
Söz konusu müsabakalarda 30 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü. SON 4 MAÇTA GOL YEMEDÝ
Galatasaray, çýktýðý son 4 resmi müsabakada kalesini gole kapadý.
"Cimbom", söz konusu süreçte Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe'yi 2-0 yenerken, Bellona Kayserispor'u da 3-0 maðlup etti. Sarý-kýrmýzýlýlar, Ziraat Türkiye Kupasý finalinde de Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayý müzesine götürdü. SAHASINDAKÝ SON 17 LÝG MAÇINI KAYBETMEDÝ
Sarý-kýrmýzýlý ekip, sahasýndaki son 17 lig maçýnda maðlup olmadý.
Son olarak geçen sezonun 37. haftasýndaki Fenerbahçe derbisinde rakibine 1-0 kaybeden "Cimbom", bu sezon RAMS Park'ta çýktýðý 17 lig maçýnda yenilmedi. Galatasaray, söz konusu 17 maçta 14 galibiyet ve 3 beraberlik yaþadý.
Sarý-kýrmýzýlýlar, ligde çýktýðý son 17 iç saha maçýnda 44 kez rakip fileleri havalandýrýrken 15 golü kalesinde gördü. SAVUNMA VE HÜCUMDA LÝGÝN EN ÝYÝSÝ
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftalarýn en iyi hücum ve savunma performansýný sergiledi.
Sarý-kýrmýzýlý ekip, 35 karþýlaþmada 89 gol atýp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takýmý oldu. 4 EKSÝK BULUNUYOR
Galatasaray'da RAMS Baþakþehir maçý öncesi 4 eksik bulunuyor.
Milli takýma davet edildiði için özel izinli olan Lucas Torreira ile Alvaro Morata ve tedavilerine devam edilen Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakcý, müsabakada forma giyemeyecek. MUSLERA VE MERTENS VEDA EDECEK
Galatasaray'da Uruguaylý file bekçisi Fernando Muslera ve Belçikalý oyuncu Dries Mertens, sarý-kýrmýzýlý formayla son maçýna çýkacak.
Ýtalya'nýn Lazio takýmýndan 2011'de transfer edilen Muslera, sarý-kýrmýzýlý formayla 14 sezonda 19 kez kupa sevinci yaþadý. Süper Lig'de toplamda 442 müsabakada forma giyen 38 yaþýndaki kaleci, Galatasaray'daki son maçýný oynayacak.
Galatasaray'a gelmeden önce Ýtalya'nýn Napoli takýmýnda forma giyen Dries Mertens ise 2022 yýlýnýn yaz transfer döneminde sarý-kýrmýzýlý takýmýn kadrosuna dahil oldu. Türkiye'deki 3 sezonunda 5 kupa kazanan Belçikalý oyuncu, Süper Lig'deki 100. maçýna çýkarak Galatasaray kariyerini noktalayacak. OSIMHEN, GOL KRALI OLARAK SEZONU TAMAMLAMAYA HAZIRLANIYOR
Galatasaray'ýn Nijeryalý yýldýzý Victor Osimhen, RAMS Baþakþehir maçýyla sezonu gol kralý olarak tamamlamak için sahaya çýkacak.
Kariyerinin en golcü sezonunu geçiren Osimhen, bu sezon sarý-kýrmýzýlý formayla çýktýðý 40 karþýlaþmada 36 kez rakip fileleri havalandýrdý. Süper Lig'de de 29 maça çýkan Nijeryalý santrfor, attýðý 25 golle gol krallýðýnda en üst sýrada yer alýyor.
Gol krallýðý yarýþýnda Osimhen'i 21 golle RAMS Baþakþehir'in Polonyalý santrforu Krzysztof Piatek ve 19 golle Trabzonsporlu Simon Banza takip ediyor. OSIMHEN'ÝN SON MAÇI OLABÝLÝR
Galatasaray'ýn Nijeryalý yýldýzý Victor Osimhen, sarý-kýrmýzýlý formayla son maçýna çýkabilir.
Sezon baþýnda Ýtalya'nýn Napoli takýmýndan geçici bir þekilde transfer edilen 26 yaþýndaki santrforun kiralýk sözleþmesi maçtan sonra sona erecek.
Nijeryalý santrforun bonservisinin alýnýp alýnmayacaðý ise belirsizliði koruyor. MÜSABAKA KAPALI GÝÞE
Galatasaray-RAMS Baþakþehir maçýnda tribünler dolacak.
Sarý-kýrmýzýlý futbolseverler, þampiyonluðun ilan edilmesinin ardýndan karþýlaþmaya büyük ilgi gösterdi. Taraftarlar, satýþa çýkarýlan biletleri kýsa sürede tüketti. OYUNCULAR, YAKLAÞIK 1 AYLIK ÝZNE ÇIKACAK
Sarý-kýrmýzýlý futbolcular, sezonun tamamlanmasýnýn ardýndan yaklaþýk 1 ay izin yapacak.
Oyuncular, maçýn ardýndan izne çýkacak ve yeni sezonun hazýrlýklarý için temmuz ayýnýn baþýnda tekrar bir araya gelecek.34. RANDEVU
Galatasaray ile RAMS Baþakþehir, Süper Lig'de 34. kez karþý karþýya gelecek.
Eski adýyla Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor'un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasýyla baþlayan rekabette, geride kalan 33 maçtan 18'ini sarý-kýrmýzýlýlar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandý. 8 karþýlaþma da berabere sonuçlandý.
Rebakke Galatasaray'ýn 58 golüne, RAMS Baþakþehir 38 golle cevap verdi. GALATASARAY'IN SAHASINDAKÝ MAÇLAR
Sarý-kýrmýzýlý ekip, iç sahada Baþakþehir ile yaptýðý 16 müsabakada rakibine ciddi üstünlük kurdu.
Galatasaray, turuncu-lacivertlileri konuk ettiði maçlarýn 9'unu kazanýrken, 5'inde berabere kaldý ve 2'sinde maðlup oldu. Sahasýndaki müsabakalarda 31 gol atan Galatasaray, kalesinde 15 gol gördü. SON 5 LÝG MAÇINI GALATASARAY KAZANDI
Sarý-kýrmýzýlý ekip, turuncu-lacivertlilerle yaptýðý son 5 Süper Lig maçýndan galibiyetle ayrýldý.
Galatasaray, 2022-2023 sezonuyla baþlayan süreçte rakibiyle 5 kez karþýlaþtý. Söz konusu maçlarýn hepsini kazanan "Cimbom", bu karþýlaþmalarda rakibinin filelerini 14 kez havalandýrýrken, sadece 2 gol yedi. EN FARKLI SKORLU GALÝBÝYETLER
Galatasaray, RAMS Baþakþehir karþýsýnda ligde en farklý skorlu galibiyetini 2022-2023 sezonunun ilk yarýsýnda deplasmanda oynadýðý maçta 7-0'lýk sonuçla aldý.
Baþakþehir ise Galatasaray karþýsýnda ligdeki en farklý galibiyetini, ev sahibi olduðu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takým, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarýnda da 4-0 maðlup etti.