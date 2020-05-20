Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı

Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü unutmadı

Haber; AA
Galatasaray, Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2020 14:40
Galatasaray Kulübü, kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in doğum gününü kutladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan kutlama mesajında, "Ölümsüz kurucumuz Ali Sami Yen, 134 yıl önce bugün İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya gelmişti. İlk başkanımız Ali Sami Yen'i saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." denildi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için