Süper Lig'in 17. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek derbi öncesi moral depolayan Galatasaray'da yaşanan bir gelişme de yüzleri güldürdü.Cim Bom'da Ankaragücü maçını kazanmak kadar, sınırdaki isimleri kaybetmemek de oldukça önemliydi. Teknik direktör Okan Buruk'un hafta boyunca yaptığı uyarılar karşılık verdi. Oyuncularından ekstra dikkatli olmalarını ve hakemle kesinlikle diyaloğa girmemelerini isteyen Okan Buruk, ceza sınırındaki yıldızları Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim'i kaybetmedi.3 önemli isim, pazar günü Kadıköy'deki kritik Fenerbahçe mücadelesinde forma giyebilecek. Mertens ile Abdülkerim'in derbide 11'de başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Kerem'in ise kulübede mi yoksa ilk 11'de mi görev alacağı net değil.Genç futbolcunun yerine görev yapan Barış Alper Yılmaz, Sivasspor'un ardından Ankaragücü filelerini de havalandırırken, oldukça formda gözüküyor. Teknik direktör Okan Buruk, cuma ve cumartesi günleri yapılacak taktik idmanlarda derbi 11'ini netleştirecek.