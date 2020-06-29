Frutti Extra Bursaspor'a NBA'den transfer

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, ABD'li oyuncu Malik Newman'ı kadrosuna kattı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, yeni sezona hazırlanan yeşil-beyazlı ekipte transfer çalışmaları da devam ediyor.



Bursaspor, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'ın formasını giyen 23 yaşındaki ABD'li şutör oyun kurucu Malik Newman ile sözleşme imzaladı.



Malik Newman, 2014'te ABD Milli Takımı forması ile boy gösterdiği 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda turnuvanın MVP'si seçilmişti.



