Belçika Ligi'nde 9. hafta karşılaşmasında Royale Union, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Royal Antwerp'i ağırladı.



Joseph Marien Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Antwerp'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Michael Frey ve 79. dakikada Benson attı. Union'un tek sayısını ise 43. dakikada Undav kaydetti.



Union'un 39. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.



Bu sonucun ardından Antwerp, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 17 puanla 3. sırada yer aldı. Union ise 16 puanla 4. sırada yer buldu.



FREY GOLLERİNE DEVAM EDİYOR



Sezon başında Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan santrfor oyuncusu Frey, çıktığı 9 resmi maçta 11. golünü attı.



