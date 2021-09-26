Frey yine attı, Antwerp seriye bağladı!

Belçika Ligi'nde 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Royal Antwerp, deplasmanda Royale Union'u 2-1 mağlup etti. Antwerp'in ilk golü Frey'den geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Frey yine attı, Antwerp seriye bağladı!
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26 Eylül 2021 16:28
Belçika Ligi'nde 9. hafta karşılaşmasında Royale Union, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki rakibi Royal Antwerp'i ağırladı.

Joseph Marien Stadyumu'nda oynanan karşılaşma Antwerp'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Michael Frey ve 79. dakikada Benson attı. Union'un tek sayısını ise 43. dakikada Undav kaydetti.

Union'un 39. dakikada bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle VAR kontrolü sonrasında iptal edildi.

Bu sonucun ardından Antwerp, üst üste 4. galibiyetini aldı ve 17 puanla 3. sırada yer aldı. Union ise 16 puanla 4. sırada yer buldu.

FREY GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sezon başında Fenerbahçe'den Antwerp'e transfer olan santrfor oyuncusu Frey, çıktığı 9 resmi maçta 11. golünü attı.


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