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Fox'ın 33 sayısıyla, Kings üst üste 3. kez kazandı!
Fox'ın 33 sayısıyla, Kings üst üste 3. kez kazandı!
Sacramento Kings yıldızı De'Aaron Fox, ekibinin Orlando Magic'i 142-130 yendiği maçta 33 sayı buldu.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Kings'in en skorer ismi olmayı başaran Fox'ın 33 sayılık performansı, takımını galibiyete şu şekilde taşıdı:
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