Formula 1'i mobil uygulamayla pilot koltuğundan izleme fırsatı

Formula 1 tarafından hizmete sunulan F1 TV uygulaması, iOS ve Android'de seyircileri pilot koltuğunda yarışları takip etme imkanı sunarak yarışların izlenmesine farklı bir boyut kazandırıyor. Uygulama F1'i seyircilere, hareket halindeyken de izleme ve yarışlara her zamankinden daha yakın hissettirmeyi amaçlıyor.



Uygulama sayesinde pilot koltuğunda pilotun bakış açısıyla ve 20 yerleşik kamera arasından seçim yaparak yarışlar takip edilebiliyor. Ücretli olan uygulama, aylık 39,99, yıllık ise 349,99 lira karşılığında satın alınabiliyor.



Formula 1, teknolojik olarak gelişirken, F1 yayınlarından sorumlu ekipler de getirdikleri yeniliklerle ekran başındakilere yeni hizmetler sunuyor. Yeni kamera açılarıyla Formula 1, bu yıl hem pistten hem de araç üstünden farklı açılarda görüntüler aktarıyor.



- Kask kamerasının kullanımı



F1, bu yıl kask kamerasının kullanımını genişletirken tüm sezon boyunca HDR ile yayın yapıyor.



Formula 1, spor yayınlarında HDR'ı yaygınlaştırırken televizyon ekranları dışında telefonlar ve tabletlerde de en yüksek kalitede görüntü hizmeti sunuyor.



Formula 1'den yapılan açıklamada, uygulama hakkında "Her iki sürücünün de bakış açısıyla en zorlu rekabetleri ve kovalamacaları izleyin. Lastiklerin gıcırtısı ve motorların dumanını üstün kalitede yaşayın. Mobilden izlemenin en iyi yolu." ifadeleri kullanıldı.



Sosyal medya platformlarında, farklı kamera açılarıyla yarışların takibi, takım telsiz konuşmalarını, verileri canlı takibinin sağlandığı yönünde getirilen yeni özellikler hakkında yorumlar yapıldı. Drone kamera görüntüleri kayaktan ralliye kadar birçok sporda aktif kullanılıyor olmasına rağmen, Formula 1'de henüz pek fazla kullanılmaması ise getirilen eleştiriler arasında.



F1 yönetimi, drone'ların düşme ve yarışı etkileme riski olduğu için havadan çekimlerde halen helikopter kullanımını tercih ediliyor.



- Formula 1'in İzleyici Deneyimini Artırması: F1 TV PRO



Formula 1 Yazarı Muhammed Kaya, AA muhabirine F1TV Pro uygulaması hakkında yaptığı açıklamada, "Formula 1'de kask içerisine yerleştirilen kamera ile 'devrim' niteliğinde bir yeniliğe gidildi. Formula 1, bir Amerikan şirketi tarafından satın alındıktan sonra kullanıcı-izleyici deneyimlerini yükseltmek için birçok yeniliğe adım attı." ifadelerini kullandı.



Kaya, "Birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en küresel sporlarından birinin pazarlama departmanının olmadığını düşünmek şaşırtıcı, özellikle sponsorluk ve pazarlamanın Formula 1 üzerinde yıllardır sahip olduğu ve devam edeceği etkisi düşünüldüğünde." değerlendirmesinde bulundu.



Yeni şirket sayesinde pazarlama ve izleyici deneyimi gibi alanlara odaklanan dijital ve sosyal medya ekipleri kurduğunu ifade eden Kaya, şunları kaydetti:



"Amerikan şirketi, 2017'de 4,6 milyar dolarlık bir anlaşmayla Formula 1'in saltanatını devraldığında başlangıçta yaptıkları gerçekten akıllıca bir hareketti. Pazarlama ve izleyici deneyimi gibi alanlara odaklanan dijital ve sosyal medya ekipleri kuruldu. Bu ekibin en önemli kaynağı birçok özellik sunduğu F1 TV Mobil/Web uygulamasıydı.



Formula 1'in ayrıca yeni taraftarlar kazanma zorunluluğu da vardı ve hedef taraftarların yaklaşık yüzde 62'si 35 yaşın altındaydı ve bu nedenle yeni dijital taktiklerin daha fazla kullanılması, Formula 1'de neredeyse hiç duyulmamış bir şeydi. Araçların detayları, süreçleri ve neredeyse kullanım deneyimi sunan özellikler geliştirilmek zorundaydı."



"Bugünlerde büyük bir hayran grubu, kahramanlarından daha fazlasını yani sadece pist performanslarının ötesini de görmek istiyor." diyen Kaya, şunları kaydetti:



"Formula 1 normalde münhasırlıkla örtülürken, belgeseller pilotların ve takımların hikâyelerini ve her birinin arkasındaki fikirleri ve olayları hayranlar için sundu. Sadece haber makalelerini veya sıkı bir şekilde yazılmış basın bültenlerini okumak yerine bu serileri izlemek çok daha heyecan verici oldu.



Bunların yanında F1 TV PRO'nun sunduğu kamera açıları, telemetri verileri ve herhangi bir pilotun pilot üstü kamerasından yarışı izleme özgürlüğü kullanıcı deneyimini oldukça arttırdı. Son gelen yenilik ile kask içerisine yerleştirilen kamera ile pilotun ne kadar büyük G kuvvetlerine maruz kaldığı, bu sene yaşanan yunuslama sorununun etkileri ve direksiyon simidinin ayarları net olarak izleniyor."



Formula E'nin bu teknolojiyi kullandığını belirten Kaya, şöyle devam etti:



"Formula 1'den önce elektrikli yarış serisi olan Formula E yıllardır bu teknolojiyi kullanıyor ve oldukça rağbet görüyor. 4K kameralı drone uçuşlarının da olduğu Formula E için bu sorun olmasa da son Formula 1 İspanya Grand Prix'inde uçurulmasına karşın riskler barındırıyor. Drone uçuş menzili, taraftarların Formula E'den fazla olarak yayılması gibi durumlar drone çekimlerinin risklerini arttırıyor.



Bu risklerin yanında ulusal yayına güzel bir açı ile yayın sunan Formula 1 için bu deneyim geliştirilebilir duruyor. Formula 1'de saatte yaklaşık 300 km hızla giden araçların kask kamerasından şimdilik 4K görüntü alamasa da izleyicilerin bu deneyimden memnun oldukları kesin. Sürüşün tüm detaylarının hissedildiği bu açı pazarlama adına da oldukça kıymetli."



Formula 1 yönetiminin her sezon araçlardaki kameraların yeri, özellikleri ve koruma biçimlerini o sezonun kural kitabından yayımladığını kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yayında kullanılmak üzere yerleştirilen bu kameralar açıkça belirtilmekte. Kask üstü, ön kısım, kokpit içi, TV-FIA araç üstü kameralar sabittir. Bu sene gelen kask kamerası ve bazı zamanlarda kullanılan DRS kamerası da bunlara eklenebilir ancak özel hükümlerle belirtilmiştir.



Bu kameralar yangın ve ısı duyarlılığına sahip olup olası yangın durumunu pit ekibine aktarabilir aynı zamanda bu kameraların bayrakları algılama ve iletme özelliği de vardır. Tüm kameralar üstün görüntü işleme özelliğine sahiptir. Kameralar FIA kontrolünde dahili veya harici olarak yerleştirilir. F1 TV PRO sahipleri birçok kameraya bağlanma özgürlüğüne sahiptir."



Formula 1'in, kullanıcı deneyimini arttırmak için gelecekte daha fazla görüntü açısı sunma hedefleri olduğunu da kaydeden Kaya, "Tüm bu girişimler bir araya geldiğinde Formula 1 yeni hayranlar çekmeyi ve kemik kitleyi elde tutmayı başardı ve F1 TV PRO geçer not aldı." değerlendirmesinde bulundu.





