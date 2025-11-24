24 Kasım
Başakşehir-Trabzonspor
20:00
24 Kasım
Konyaspor-Antalyaspor
20:00
24 Kasım
Serik Belediyespor-Sarıyer
20:00
24 Kasım
M. United-Everton
23:00
24 Kasım
Espanyol-Sevilla
23:00
24 Kasım
Torino-Como
20:30
24 Kasım
Sassuolo-Pisa
22:45
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar dümene geçti

Fethiyespor, teknik direktör Selahaddin Dinçel'in ayrılmasının ardından tecrübeli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar ile anlaşarak takımın başına getirdi.

24 Kasım 2025 13:46
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Fethiyespor'da Sait Karafırtınalar dümene geçti
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel'le yolların ayrılmasının ardından yönetim tecrübeli teknik adam Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağladı.

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenin ardından Karafırtınalar resmen takımın başına geçti.

Fethiyespor Başkanı Esat Bakırcı, anlaşmanın camiaya hayırlı olmasını dileyerek, Sait Karafırtınalar'a yeni görevinde başarılar diledi.

KARİYERİ

Bucaspor'da teknik direktörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki çalıştırıcı, Karşıyaka, Kayseri Erciyespor, Manisaspor, Boluspor, Altay, Ümraniyespor, Adanaspor, 1461 Trabzon ve son olarak Şanlıurfaspor'da görev almıştı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
10 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
14 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
