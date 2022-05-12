Fenerbahçe, Jorge Jesus önderliğinde başlayacağı yeni yapılanma için önemli bir bütçe yaratmaya çalışıyor. Bu nedenle eldeki bazı yıldızlar, gelir üretmek için satılabilir. Birçok oyuncusu yakından takip edilen Fenerbahçe'de transferin son gözdelerinden biri Ferdi Kadıoğlu oldu.



Ferdi Kadıoğlu bu sezon en büyük çıkışı yapan isimlerden biri oldu. Üstelik bunu hiç alışık olmadığı bir pozisyonda, sol bekte oynayarak gerçekleştirdi.



Yıldız futbolcu için daha önce Ajax devredeydi ancak sözleşme uzatmasının ardından Hollanda devi geri adım attı. 22 yaşındaki oyuncuya bu kez Belçika'dan talip çıktı: Club Brugge... Lacivert-Siyahlılar'ın bir süredir yakından takip ettiği Ferdi için teklif hazırlığında olduğu belirtildi.



Belçika basınında çıkan haberlerde, genç oyuncunun Club Brugge için yaz transfer döneminin 'öncelikleri' arasında yer aldığı kaydedildi. Belçika ekibinin ne kadarlık teklif yapacağı bilgisi paylaşılmasa da Fenerbahçe'nin kapıyı 10 milyon eurodan açması bekleniyor.























