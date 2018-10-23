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Fenerbahçe'nin MANU'dan büyük transfer hedefi

Ara transfer döneminde kadrosuna 2 takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin M.United'da 11'de şans bulmakta zorlanan Arjantinli stoper Marcos Rojo'yu listesinde tutuyor.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'nin MANU'dan büyük transfer hedefi
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23 Ekim 2018 11:19
Süper Lig'de 9 maçta topladığı 9 puanla zor günler geçiren Fenerbahçe bir yandan kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Ara transfer döneminde kadrosuna 2 takviye yapmayı düşünen Fenerbahçe'nin M.United'da 11'de şans bulmakta zorlanan Arjantinli stoper Marcos Rojo'yu transfer etmek istediği öğrenildi.

UZUN VADELİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Sportif direktör Comolli'nin satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istediği Rojo'nun da Arjantin Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmemek için direkt oynayabileceği bir kulübe gitmek istediği ifade ediliyor.

OPSİYON FİYATI UYGUN OLMALI

Fenerbahçe'nin Marcos Rojo'yu uzun vadeli olarak düşündüğü bu yüzden satın alma opsiyonunu mümkün olduğu kadar uygun bir fiyata çekmeyi planladığı da gelen haberler arasında.

SOL AYAKLI OLMASI AVANTAJ

Bu sezon forma şansı bulamayan Rojo, geçtiğimiz sezon da sadece 9 lig maçında oynamıştı. 27 yaşındaki sol ayaklı stoper 59 kez Arjantin Milli Takım forması giydi. Sol bekte de görev yapabiliyor

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