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Fenerbahçe'den Sven van Beek için 5 milyon

Fenerbahçe, Feyenoord forması giyen 23 yaşındaki oyuncu Sven van Beek için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Hollanda ekibi ile İstanbul'da oynanacak özel maç öncesi yöneticiler pazarlığa oturacak.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'den Sven van Beek için 5 milyon
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17 Temmuz 2018 04:33
Altınordu'dan Berke ve Barış, NEC Nijmegen'den Ferdi Kadıoğlu'nu renklerine katan Fenerbahçe, şimdi de Feyenoord'da forma giyen 23 yaşındaki Sven van Beek için temasa geçti.

Defansta görev yapan ve geçen sezon 28 resmi maça çıkan oyuncu için sarılacivertli yönetim 5 milyon Euro'yu gözden çıkarmış durumda.

Yönetim 21 Temmuz'da Feyenoord ile Kadıköy'de oynanacak hazırlık maçından önce genç oyuncunun transferini masaya yatıracak. FORVET İÇİN ADAY CIFUENTE

Forvet arayışında öne çıkan isim ise 25 yaşındaki Ekvadorlu Jhon Cifuente oldu. Oyun stili ve fiziki yapısı nedeniyle Romelu Lukaku'ya benzetilen Cifuente'nin menajeri İstanbul'a gelip Sportif Direktör Comolli ile görüştü. Cocu ise önceki gün Universidad Catolica'nın Barcelona'ya 3-2 yenildiği maçta takımının 2 golünü atan Cifuente ile telefonda görüştü.



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