Fenerbahçe'nin galibiyet serisini dört maça çıkaran Erzurum karşılaşması sonrası verilen zafer pozu sarı-lacivertlilerin yükselişindeki sırrın göstergesi oldu.



Soyunma odasında büyük bir coşku yaşanırken, "Şampiyon Fenerbahçe" tezahüratları koridorları inletti. Objektiflere yansıyan zafer pozunda ise sarı-lacivertliler maaile yer aldı.



Teknik heyet, futbolcular, takım otobüsünün emektar şoförü Cemal Karakış, kulüp aşçısı Doğan Alkan, malzemeciler ve fizyoterapistler hep birlikte "Biz büyük bir aileyiz" mesajı verdi.



"Şampiyon olacağız"



Oyuncularını tebrik eden teknik direktör Erol Bulut, "Kazanma alışkanlığı edinmemiz çok önemliydi. Bu şekilde devam devam edeceğiz" derken "Beşiktaş'ı yakaladık. İlk yarıya lider gireceğiz ve sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağız" ifadelerinde bulundu.



Takımın hırsından ve mücadelesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Bulut, "Rakiplerimize saygı duyarak, oyun disiplininden kopmadan adım adım hedefe yürüyeceğiz. Hepsini biz olarak, takım olarak başaracağız" diye konuştu.



