Fenerbahçe'de yerli harekatı sürüyor

Gökhan Gönül, Caner Erkin, Mert Hakan Yandaş, Barış Sungur ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, şimdi de stoper Alpaslan Öztürk ve Darmstadt 98 forması giyen Serdar Dursun'u renklerine bağlamak için düğmeye bastı. Bu hafta iki oyuncunun da kulübüyle masaya oturulacak.

Haber; Akşam
Fenerbahçe'de yerli harekatı sürüyor
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13 Ağustos 2020 11:40
Tüm transfer sürecini bizzat yöneten ve mesaisinin büyük çoğunluğunu oyuncularla görüşmelere harcayan Emre Belözoğlu, yerli harekatını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler, bombaları yine yerlilerle patlatmaya hazırlanıyor. Hedefteki isimlerden biri uzun süredir gündemde olan Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk. Oyuncu için başkanlar düzeyinde görüşülecek. Ali Koç, bonservis konusunda Mehmet Sepil'i ikna edecek. Başarılı stopere Trabzonspor'un da talip olması nedeniyle Kanarya bu transferi bir an önce bitirmek istiyor.



Asıl bomba...

Asıl bomba ise forvete... Adı bir süredir Galatasaray ve Trabzonspor'la anılan Serdar Dursun için de devreye giren Fenerbahçe, 1 yıl sözleşmesi kalan oyuncu için düğmeye bastı. Serdar'ın menaceri Ahmet Bulut'tan onay alan Emre Belözoğlu, Darmstadt ile görüşecek, teklifi sunacak.



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