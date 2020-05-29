Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi

Fenerbahçe, eldeki tüm alternatifleri de masaya yatırıyor. Yönetimin yaptığı beyin fırtınasında sarı-lacivertli formayı giyen, Sivas ve Akhisar'da teknik direktörlük yapan Brezilyalı efsane isim Roberto Carlos gündeme geldi. 47 yaşındaki Carlos, Başkan Koç'un tüm kriterlerine uyuyor.

Haber; Sabah
Fenerbahçe'de Roberto Carlos sürprizi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mayıs 2020 09:02
Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Aurelio'nun Portekizce ve Türkçe'ye hakim olması nedeniyle Portekizce konuşan bir hocanın göreve getirilme fikri tartışıldı ve yapılan bu beyin fırtınası esnasında Roberto Carlos'un ismi masaya yatırıldı.

CAMİAYI DA ÜLKEYİ DE BİLİYOR

Başkan Ali Koç'un "Genç, aç, Türkiye'yi bilen, bu coğrafyada çalışması sorun olmayacak, 40-50 yaşları arasında cesur bir hoca" kriterlerine uyan 47 yaşındaki Roberto Carlos hem F.Bahçe'nin şartlarını biliyor hem de Sivasspor ve Akhisarspor'da çalıştığı için Türkiye coğrafyasına yabancı değil.

Sarı-lacivertliler için Türk alternatifler ilk sırada olmasına rağmen, ligin kalan sürecinde yabancı adayların yeniden gözden geçirileceği gelen bilgiler arasında.



İlk teknik diretörlük deneyimini 2013'te Sivas'ta yaşayan ve 567 gün görevde kalan Carlos, 44 resmi maçın 21'inden galibiyetle ayrıldı, 18 maçı kaybetti, 5 maçta beraberlik aldı, takım ligi 5. tamamladı. Akhisar'da ise (2015) yarım sezonda 18 maça çıktı. 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için