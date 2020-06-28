Fenerbahçe'de Kenan Karaman planı

Fenerbahçe, Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'ı yakın takibe aldı. Milli oyuncunun kulübü Fortuna Düsseldorf, Bundesliga'da dün küme düştü. Kenan'ın sözleşmesinde takımının düşmesi halinde 2 milyon euro'ya çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-lacivertli yönetim bu maddeden yararlanarak Karaman'ın renklerine bağlamak istiyor. Forvette görev yapan Kenan için önümüzdeki hafta girişimde bulunulması bekleniyor.
ZANKA DA DÜŞTÜ!
Öte yandan Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union Berlin'e 3-0 yenilen Fortuna Düsseldorf, 2. Lig'e düştü. Alman ekibinde, Kenan Karaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'den kiralanan Zanka ve Kaan Ayhan da forma giyiyordu. Zanka mücadeleye ilk 11'de başlarken 29 dakika sahada kalabildi.
ZANKA DA DÜŞTÜ!
Öte yandan Bundesliga'nın son haftasında deplasmanda Union Berlin'e 3-0 yenilen Fortuna Düsseldorf, 2. Lig'e düştü. Alman ekibinde, Kenan Karaman'ın yanı sıra Fenerbahçe'den kiralanan Zanka ve Kaan Ayhan da forma giyiyordu. Zanka mücadeleye ilk 11'de başlarken 29 dakika sahada kalabildi.