Fenerbahçe'de golcüler öne çıkıyor!

Fenerbahçe'nin sol kanadı Thiam ile forveti Samatta'nın birlikte oynadıkları maçlardaki performansı parmak ısırtıyor. Ankaragücü karşısında açılışı yapan Thiam, farkı ikiye çıkaran Samatta'ya da gol pası verdi. İkili böylece ikisi kupada olmak üzere ilk 11'de birlikte forma giydikleri 4 karşılaşmanın 3'ünde skora katkı yaptı. Samatta'nın gol attığı kupadaki Kasımpaşa maçında Thiam 2. yarıda oyuna girdi.



Bir maçta seri bozuldu



Bu seride Samatta 3 kez fileleri bulurken, Thiam ise 2 gol attı, bir de asist yaptı. Ligdeki Kasımpaşa maçında Samatta oyuna 74'te girdi, Thiam 79'da çıktı. Thiam o maçta 2 golü Samatta yokken attı. Ligdeki Konya maçında her iki futbolcu da ilk 11'de başladı; Samatta 69, Thiam 45 dakika sahada kalırken, Fenerbahçe rakibine 2-0 yenildi.



