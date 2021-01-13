Fenerbahçe'de Dorukhan açıklaması: "Biz ayartmayız"

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, Dorukhan Toköz ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Dorukhan açıklaması: 'Biz ayartmayız'
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13 Ocak 2021 20:07
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla yaptığı sohbet toplantısında Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Dorukhan Toköz için de konuştu.

Genç oyuncu için hiçbir görüşmesinin bulunmadığını anlatan Belözoğlu, "Bizim ayartma yeteneğimiz yok. Yaptığımız transferlerde samimice duygularımız paylaştık. Dorukhan'la ilgili hiçbir girişimimiz olmadı. Beşiktaş, iyi ilişkilerimizin olduğu bir kulüp. Nerede durmamız, nerede hareket etmemiz gerektiğini iyi bilen bir camiayız. Kimse bize ne yapmamız gerektiğini öğretemez. Bizim şu an için Dorukhan'la alakalı bir gündemimiz yok. Transfer süreci dinamik bir süreç. Biz tek başımıza kendimizi düşünüp tavır içinde olmayız. Kimsenin ne dediğinin önemi yok, ne yaptığımızı iyi biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'a 2018'de Eskişehirspor'dan gelen Dorukhan, 51 maça çıktı ve 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

 



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