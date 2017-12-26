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Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için bir ilk

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında İstanbulspor'u ağırlayacak.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman için bir ilk
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26 Aralık 2017 12:24
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
 
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.
 
Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.
 
Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.
 
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
 
- İstanbulspor'la 13 yıl sonra
 
Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.
 
İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. 
 
Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
 
Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.

Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

 

- İstanbulspor'la 13 yıl sonra

 

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. 

Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

 

FenerbahçeFutbolİstanbulsporSÜPERLİGZiraat Türkiye Kupası
Muhabir Süha Gür
Yayınlayan Mehmet Sevinç
 
 
 
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