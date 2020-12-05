Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!

11. haftada Denizlispor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de 1 müjde, 8 eksik var!
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05 Aralık 2020 16:26
Süper Lig'in 11. haftasında Denizlispor deplasmanına konuk olacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Sarı - lacivertlilerde koronavirüsü atlatan Enner Valencia kadroya dahil edildi.

Sakatlıkları bulunan Harun Tekin, Mauricio Lemos, Nazım Sangare, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Mbwana Samatta ve Kemal Ademi'nin yanı sıra sarı kart cezalısı olan Luiz Gustavo kafilede yer almadı.

Fenerbahçe - Denizlispor karşılaşması, 6 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.



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