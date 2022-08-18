Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık: King

Fenerbahçe'de, Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında ağları bulan Joshua King, sakatlandı.
Norveçli golcü, Austria Wien ile oynanan maçın 57. dakikasında arka adelesinde problem yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de Joshua King yerine oyuna 59. dakikada Lincoln Henrique dahil oldu.
Norveçli golcü, Austria Wien ile oynanan maçın 57. dakikasında arka adelesinde problem yaşadı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe'de Joshua King yerine oyuna 59. dakikada Lincoln Henrique dahil oldu.
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