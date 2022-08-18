Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık: King

Fenerbahçe'de, Austria Wien deplasmanında ağları bulan Joshua King, karşılaşmanın 57. dakikasında sakatlık yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'yi korkutan sakatlık: King
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18 Ağustos 2022 23:28
Fenerbahçe'de, Kasımpaşa ve Austria Wien maçlarında ağları bulan Joshua King, sakatlandı.

Norveçli golcü, Austria Wien ile oynanan maçın 57. dakikasında arka adelesinde problem yaşadı ve oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe'de Joshua King yerine oyuna 59. dakikada Lincoln Henrique dahil oldu.

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