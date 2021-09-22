Fenerbahçe'ye Miha Zajc'tan iyi haber

Sarı-lacivertliler'de Serdar Dursun'un takıma katılmasının ardından bir müjdeli haber de Miha Zajc'tan geldi. Geçen hafta başında antrenmanda sakatlanan Sloven oyuncunun tedavisine hemen başlanmıştı.Samandıra'da dün yapılan çalışmada takımdan ayrı düz koşu yapan Miha Zajc, hazırlık maçları ile Süper Lig 'in ilk üç haftasında ortaya koyduğu performansla, teknik direktör Vitor Pereira'nın vazgeçilmezleri arasına girmişti. Başarılı oyuncunun hafta sonuna kadar takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.