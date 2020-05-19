Fenerbahçe ve Galatasaray, 21'lik orta sahanın peşinde!

İSKOÇYA, ALMANYA, TÜRKİYE

Transfer çalışmaları ağır işlese de gözlemciler aracılığıyla birçok oyuncuyu izleyenve'nin, Avustralya Ligi ekiplerinden'da önemli bir performansa imza atan'nin peşinde olduğu kaydedildi.Geçtiğimiz yaz Club Brugge'den 950 bin euro bonservis bedeliyle ülkesine dönen Avustralyalı oyuncu,performansla dikkatleri çekti.Avustralya basınında yer alan son haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte İskoçya'dan Glasgow Rangers ve Almanya'dan Fortuna Düsseldorf, 21 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulundu.Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda. Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.