Fenerbahçe ve Galatasaray, 21'lik orta sahanın peşinde!

Süper Lig'in iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sürpriz bir ismin peşinde olduğu ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe ve Galatasaray, 21'lik orta sahanın peşinde!
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18 Mayıs 2020 18:34
Transfer çalışmaları ağır işlese de gözlemciler aracılığıyla birçok oyuncuyu izleyen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Avustralya Ligi ekiplerinden Adelaide United'da önemli bir performansa imza atan Riley McGree'nin peşinde olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yaz Club Brugge'den 950 bin euro bonservis bedeliyle ülkesine dönen Avustralyalı oyuncu, 21 maçta 12 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri çekti.

İSKOÇYA, ALMANYA, TÜRKİYE

Avustralya basınında yer alan son haberlere göre Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte İskoçya'dan Glasgow Rangers ve Almanya'dan Fortuna Düsseldorf, 21 yaşındaki oyuncu için temaslarda bulundu.

Orta sahanın ortasında, iki yönlü oynayabilen bir oyuncu olarak dikkat çeken McGree, sol ayağını kullanıyor ve 1.78 boyunda. Avustralya'da milli takım kadrosuna da alınmaya başlanan genç oyuncunun bonservisinin 3 milyon euro civarında olduğu konuşuluyor.

*Hazırlık maçı sonrası Guardiola ve McGree



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