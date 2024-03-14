Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçı TV 8,5 canlı izle | FB - Union Saint Gilloise şifresiz canlı izle

FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI TV 8,5 CANLI İZLE
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TV 8,5 FENERBAHÇE MAÇINI VERECEK Mİ?
TV 8,5 izleme seçeneklerinin aranma nedeni Exxen platformu bazı durumlarda izlenememekte. Bundan dolayı TV 8,5 aksi bir durumda Fenerbahçe - Saint Gilloise maçını yayınlayabilir.
TV8,5 HD, 3 Mart 2017'de kurulan, TV8,5 ile eş zamanlı yayın yapan TV8,5'un yüksek çözünürlüklü kanalıdır.
TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından, Turkcell TV+ 41. kanaldan, tivibu 52. kanaldan, D-Smart 47. kanaldan, Digiturk 55. kanaldan ve KabloTV 41. kanaldan izlenebilmektedir.
TV 8,5 HD FREKANS BİLGİLERİ
TV 8,5 kanalının HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
Uydu : TÜRKSAT 4A
Frekans : 12346
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol Oranı : 9600
FEC : 3/4
TV 8,5 CANLI İZLE
TV 8,5 kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Romania HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Doc
FENERBAHÇE - UNİON SG RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Belçika'da kazandığı 3-0'ın rövanşında İstanbul'da Union Saint Gilloise takımını ağırlayacak. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe'ye tur için alacağı her türlü galibiyet, beraberlik, bir ve iki farklı mağlubiyet yetecek.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisini konuk edeceği karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.
FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR
Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar belli oldu. Maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar için derledik.
Çin: QQ Sports Live
Avusturya: Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 6
Danimarka: TV2 Play Denmark
Finlandiya: Elisa Viihde Viaplay
Fransa: RMC Sport en direct
Norveç: Viaplay Norway
Polonya: Viaplay Poland
İspanya: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 7
İsveç: Viaplay Sweden
İsviçre: Blue Sport, Blue Sport 13 Live
Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX
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Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe XI: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.
Union Saint-Gilloise: Moris, Sykes, Vanhoutte, Machida, Montes, Rasmussen, Sadiki, Teklab, Puertas, Nilsson, Eckert.
FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK
Fenerbahçe'de 3 isim zorlu maçta forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü ve Joshua King'in yanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.
Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.
Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayan Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun'dan da faydalanamayacak.
EVİNDEKİ BÜTÜN MAÇLARI KAZANDI
Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.
UEFA KADROSU
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
AVRUPA'DA 268. MAÇ
Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.
Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.
GALİBİYET VE MAĞLUBİYET SAYILARI EŞİT
Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.
Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.
Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.
KONFERANS LİGİ'NDE 16. RANDEVU
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 16. maçını oynayacak.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.
AVRUPA KARNESİ
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
| Organizasyon
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| UEFA Kupası
| 54
| 18
| 10
| 26
| 72
| 91
| UEFA Avrupa Ligi
| 82
| 42
| 23
| 17
| 119
| 80
| Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
| 33
| 9
| 4
| 20
| 30
| 70
| UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
| 34
| 12
| 11
| 11
| 48
| 39
| UEFA Şampiyonlar Ligi
| 40
| 11
| 6
| 23
| 42
| 70
| Avrupa Kupa Galipleri Kupası
| 9
| 3
| 1
| 5
| 11
| 11
| UEFA Avrupa Konferans Ligi
| 15
| 11
| -
| 4
| 41
| 19
| TOPLAM
| 267
| 106
| 55
| 106
| 363
| 380