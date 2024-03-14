Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı saat kaçta, ne zaman? Fenerbahçe Union SG maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Fenerbahçe, Belçika'da kazandığı 3-0'ın rövanşında İstanbul'da Union Saint Gilloise takımını ağırlayacak. Fenerbahçe - Union Saint Gilloise maçı bugün saat 20.45'te başlayacak. Fenerbahçe'ye tur için alacağı her türlü galibiyet, beraberlik, bir ve iki farklı mağlubiyet yetecek.

Fenerbahçe'nin Belçika temsilcisini konuk edeceği karşılaşma Exxen platformu üzerinden canlı yayınlanacak.



FENERBAHÇE UNİON SAİNT GİLLOİSE MAÇI ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR

Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Union Saint-Gilloise maçını şifresiz yayınlayan yabancı kanallar belli oldu. Maçı şifresiz izlemek isteyen taraftarlar için derledik.

Çin: QQ Sports Live

Avusturya: Sky Sport Austria 1, Sky Sport Austria 6

Danimarka: TV2 Play Denmark

Finlandiya: Elisa Viihde Viaplay

Fransa: RMC Sport en direct

Norveç: Viaplay Norway

Polonya: Viaplay Poland

İspanya: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 7

İsveç: Viaplay Sweden

İsviçre: Blue Sport, Blue Sport 13 Live

Amerika Birleşik Devletleri: Paramount+, ViX

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



82



42



23



17



119



80



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



34



12



11



11



48



39



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Avrupa Konferans Ligi



15



11



-



4



41



19



TOPLAM



267



106



55



106



363



380





Fenerbahçe'de, Union Saint Gilloise maçı için geri sayım başladı. Rakibini üç farkla mağlup eden sarı-lacivertliler tur için büyük avantaj yakaladı. Fenerbahçeli taraftarlar rövanş karşılaşmasının biletlerine yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-lacivertliler bu sezon Avrupa Kupalarında oynadığı 7 karşılaşmada 5 galibiyet alırken grup aşamasında 2 kez mağlup olmuştu. Fenerbahçe, Avrupa'da rakip fileleri 16 kez sarsarken kalesinde ise 11 gol gördü. Peki Fenerbahçe Union Saint Gilloise rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu karşılaşmasına ilişkin bilgiler…Karadağ Futbol Federasyonundan hakem Nikola Dabanovic'in yöneteceği mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayarak son 16 turuna yükselen sarı-lacivertliler, Belçika'da oynanan ilk maçı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek final için avantaj elde etti.Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Cengiz, Szymanski, Tadic, Batshuayi.Moris, Sykes, Vanhoutte, Machida, Montes, Rasmussen, Sadiki, Teklab, Puertas, Nilsson, Eckert.Fenerbahçe'de 3 isim zorlu maçta forma giyemeyecek.Sakatlıkları bulunanveyanı sıra, Belçika'daki mücadelede sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rade Krunic, takımlarını yalnız bırakacak.Sakatlığını atlatan Becao'nun ise kadroya girmesi bekleniyor.Bu isimlerin yanı sıra İsmail Kartal, UEFA kadrosunda yer almayanveda faydalanamayacak.Fenerbahçe bu sezon taraftarı önünde 6 Avrupa maçına çıkarken, bu mücadelelerin hepsini kazandı.UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan sarı-lacivertliler, Zimbru'yu eledikten sonra Maribor'u da saf dışı bırakarak play-off oynama hakkı kazandı. Bu turda Twente'yi geçen İsmail Kartal'ın öğrencileri, Ludogorets, Nordsjaelland ve Spartak Trnava'nın bulunduğu H Grubu'nu lider tamamladı. Fenerbahçe, eleme turlarında ve gruplarda oynadığı iç saha maçlarının hepsinden galibiyetle ayrılmayı başardı. 6 karşılaşmada 23 gol atan sarı-lacivertli takım, kalesinde ise 4 gol gördü.Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 268. maçına çıkacak.Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 267 müsabakada 106 galibiyet alırken, 106 yenilgi ve 55 beraberlik yaşadı.Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 363 kez havalandırırken, kalesinde ise 380 gol gördü.Belçika'da oynanan ilk karşılaşmayı Batshuayi, Oosterwolde ve Tadic'in golleriyle 3-0 kazanıp çeyrek final için avantaj elde eden İsmail Kartal'ın öğrencileri, Avrupa kupalarındaki 106. galibiyetine imza atarken, galibiyet ve mağlubiyet sayılarını da eşitledi.Bu sezon sahasında oynadığı 6 Avrupa mücadelesinden de galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, bu maçlarda rakip filelere 23 gol atarken kalesinde ise 4 gol gördü.Eleme turlarında Zimbru ve Maribor'u geçip, play-off turunda da Twente'yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, mücadele ettiği H Grubu'nda Nordsjaelland, Ludogorets ve Spartak Trnava'yı geride bırakarak son 16 turuna lider olarak yükseldi.Sarı-lacivertli ekip, Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonunda 16. maçını oynayacak.Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 15 maçta 11 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 19 gole engel olamadı.Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: