Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Twente'ye konuk oldu. Sarı-lacivertliler mücadeleyi 1-0'lık skorla kazandı.
Fenerbahçe'ye maçta galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.
Kadıköy'de oynadığı ilk maçta rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.
19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Fenerbahçe'ye maçta galibiyeti getiren golü 72. dakikada penaltıdan Edin Dzeko attı.
Kadıköy'de oynadığı ilk maçta rakibini 5-1'lik skorla mağlup eden Fenerbahçe, bu sonucun ardından Konferans Ligi'nde gruplara kaldı.
Fenerbahçe'nin Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri 1 Eylül'de gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
2. dakikada Twenteli futbolcu Daan Rots'un ceza sahası içine yolladığı topa Ricky van Wolfswinkel kale önünde dokundu, top direğin hemen yanından auta gitti.
19. dakikada Twenteli Michel Vlap'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı.
35. dakikada Osayi-Samuel'in ortaladığı topa Tadic gelişine vurdu. Kaleci Unnerstall gole izin vermedi.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)