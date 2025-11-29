Fenerbahçe Opet, derbide Beşiktaş BOA'yı farklı geçti!

Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş BOA'yı konuk etti.
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 107-78 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, 7'de 7 yaptı ve maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Beşiktaş BOA ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i konuk edecek. Beşiktaş BOA, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.
1. Çeyrek: 28-16
Devre: 51-40
3. Çeyrek: 83-53
DETAYLAR BİRAZDAN...
Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe Opet, 107-78 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, 7'de 7 yaptı ve maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü. Beşiktaş BOA ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Ligin gelecek haftasında Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'i konuk edecek. Beşiktaş BOA, Çanakkale Belediyespor'u konuk edecek.
1. Çeyrek: 28-16
Devre: 51-40
3. Çeyrek: 83-53
DETAYLAR BİRAZDAN...