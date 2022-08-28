Fenerbahçe'nin rakibi Rennes mağlup: 2-1

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes, Fransa Ligi'nin 4. haftasında Lens'e 2-1 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Fenerbahçe'nin rakibi Rennes mağlup: 2-1
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28 Ağustos 2022 00:18
Fransa Ligue 1'in 4. haftasında Franck Haise'nin ekibi Lens ile Bruno Genesio'nun yönetimindeki Rennes karşı karşıya geldi.

Bollaert-Delelis Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Lens 2-1 kazanırken goller 66. dakikada Seko Fofana ve 70. dakikada Lois Openda'dan geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakibi Rennes'in tek golü ise 90+1'de Gaetan Laborde'nin ayağından geldi. 

Karşılaşmadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Rennes'de forma giyen milli kaleci Doğan Alemdar maça ilk 11'de başladı ve 90 dakikada sahada kaldı.

Bu sonuçla beraber Lens 10 puana yükselirken, Rennes 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Lens yine kendi evinde Lorient'i ağırlarken, Rennes de Brest'i konuk edecek.

(Görsel kaynak: Rennes Twitter)
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