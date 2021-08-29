Fenerbahçe'nin Altay maçında Mesut Özil sürprizi!

Fenerbahçe'nin Altay maçı kadrosunda Mesut Özil yer almadı. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'nin Altay maçında Mesut Özil sürprizi!
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29 Ağustos 2021 20:47
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Altay maçı öncesinde Vitor Pereira'nın açıkladığı kadroda Mesut Özil'in olmaması dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin Altay 11'inde Mesut Özil yer almazken, yıldız ismin adı, yedekler arasında da yer almadı. Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya 11'de başladı.

Mesut Özil'in kasığında ağrı hissettiği için maç kadrosunda olmadığı ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin yedekleri ise şu isimlerden oluştu: Berke, Ertuğrul, Serdar, Mert, Samatta, Arda, Zajc, Fatih, Melih




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