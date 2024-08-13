Fenerbahçe-Lille Canlı İzle: Exxen Spor Canlı Maç İzle

Fenerbahçe Lille maçı Şampiyonlar Ligi için yoluna devam edecek takımı belirleyecek. Geçtiğimiz hafta Fransa'da oynanan maçta Fenerbahçe Lille karşısında yediği son dakika golü ile 2-1 mağlup ayrılmıştı. Mücadeleyi canlı olarak televizyonlarından takip etmek isteyen taraftarlar FB Lille Maçını Şifresiz ve Kesintisiz Veren Kanallar Listesi aratıyor. İşte Fenerbahçe Lille Maçı Canlı İzle yöntemleri. Tüm detaylar haberimizde...
FENERBAHÇE - LİLLE CANLI İZLE
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FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Lille arasında oynanacak rövanş maçı 13 Ağustos Salı günü saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu karşılaşması Exxen üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Saint-Maximin, Dzeko.
Lille: Chevalier, Tiago Santos, Meunier, Diakite, Ribeiro, Gudmundsson, Andre, Angel Gomes, Zhegrova, Haraldsson, David.
TUR İÇİN İHTİMALLER
FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.
Fenerbahçe-Lille karşılaşması Exxen üzerinden ekranlara gelecek.
FENERBAHÇE - LİLLE MAÇI SİFRESİZ VEREN KANALLAR LİSTESİ;
Blue Sport 6 Live HD
C More Suomi
Cosmote Sport 3 HD
Cytavision Sports 6 HD
DAZN Canada ($/geo/R)
DAZN Deutsch ($/geo/R)
Digi Sport 2 Sparta Pragnia HD
EXXEN Digital Türkiye
LiveScore [app] (ROI only)
M+ Liga de Campeones 7
MATCH! Arena HD
Nova Sport 4 Czech HD
Paramount+ USA ($/geo/R)
Pickx+ Sports 3 HD
Polsat Sport Premium 1 HD
Sport 24 At Sea Extra
Stan Sport Australia
Stöd 2 Sport 3
SuperSport LaLiga HD
TNT Sports 2 HD UK
TV2 Play Norge
TV4 Play+ Sverige
ViaPlay Baltic HD
ViaPlay Danmark HD
Ziggo Sport Docu