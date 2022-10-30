Fenerbahçe, ligde rekor kırabilir!

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 34 gol atarak 3.09 gol ortalaması yakaladı. Sarı-lacivertliler, bu performansına devam ederse ligde rekor kıracak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, ligde rekor kırabilir!
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30 Ekim 2022 22:28
Jorge Jesus yönetiminde skorer kimliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, aynı performansını sezona yayabilirse lig rekoru kıracak.

Ligde şu ana kadar 11 maç oynayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 34 gol attı. Fenerbahçe, bu sayı ile 3.09 gol ortamalası yakaladı.

Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alnda da rekoru elinde bulunduruyor.

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