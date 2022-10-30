Fenerbahçe, ligde rekor kırabilir!

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 34 gol attı.



📊3.09 gol ortalama



🧐Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa lig sonunda 111 gole ulaşacak. pic.twitter.com/SUMixwRI5r



— Sporx (@sporx) October 30, 2022

Jorge Jesus yönetiminde skorer kimliği ile dikkat çeken Fenerbahçe, aynı performansını sezona yayabilirse lig rekoru kıracak.Ligde şu ana kadar 11 maç oynayan sarı-lacivertliler, rakip ağlara 34 gol attı. Fenerbahçe, bu sayı ile 3.09 gol ortamalası yakaladı.Fenerbahçe, lig boyunca bu ortalamasını korursa sezon sonunda 111 gole ulaşacak. Süper Lig'de 1988-1989 sezonunda 103 gol atarak şampiyon olan sarı-lacivertliler, bu alnda da rekoru elinde bulunduruyor.