Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi

Fenerbahçe, Göztepe ile yapacağı maç için İzmir'e geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe kafilesi, İzmir'e geldi
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17 Ekim 2020 19:54
Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim'de Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e geldi.

Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi taraftarlar yalnız bırakmadı. Taraftarlar, tezahüratlarla Fenerbahçeli futbolculara destek verdi.

Fenerbahçe kafilesi, daha sonra kara yoluyla konaklayacağı otele geçti.

Sarı-lacivertli ekibin maç kadrosunda şu isimler yer alıyor: 

Altay Bayındır, Harun Tekin, Oytun Özdoğan, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Sinan Gümüş, Mame Thiam, Enner Valencia, Samatta, Papiss Cisse, Kemal Ademi.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.



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