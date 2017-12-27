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Fenerbahçe-İstanbulspor! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk edecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Fenerbahçe-İstanbulspor! Muhtemel 11'ler
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27 Aralık 2017 05:29
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe

Kameni
Şener
Skrtel
Neto
İsmail
Josef
Topal
Dirar
Giuliano
Valbuena
Soldado

İstanbulspor

Okan
Zeki
Yalçın
Wellington
Oğuzhan
Kubilay
Onur Ergün
Onur Kolay
Muhsin
Zafer
İbrahim

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.

Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.

- İstanbulspor'la 13 yıl sonra

Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.

İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti. 

Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.

Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.

 
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