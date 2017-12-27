Fenerbahçe

Fenerbahçe

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MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe



Kameni

Şener

Skrtel

Neto

İsmail

Josef

Topal

Dirar

Giuliano

Valbuena

Soldado



İstanbulspor



Okan

Zeki

Yalçın

Wellington

Oğuzhan

Kubilay

Onur Ergün

Onur Kolay

Muhsin

Zafer

İbrahim



Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.

Fenerbahçe

Fenerbahçe

Fenerbahçe

, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasındaile karşılaşacak.ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.Sarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.