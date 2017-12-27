Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak.
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
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Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.
- İstanbulspor'la 13 yıl sonra
Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.
İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.
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Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Mücadele ATV'den naklen yayınlanacak.
(Reklam) İzlediğin maçlarda verilen bazı kararların yanlış olduğunu mu düşünüyorsun? O halde bu uygulama tam sana göre! Yapman gereken basit. Maçı izle, pozisyonları oyla sesini herkese duyur! > http://bit.ly/2oo6ttU
MUHTEMEL 11'LERSarı-lacivertliler, 5. turda Adana Demirspor'u iki maçta da mağlup ederek, adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Fenerbahçe
Kameni
Şener
Skrtel
Neto
İsmail
Josef
Topal
Dirar
Giuliano
Valbuena
Soldado
İstanbulspor
Okan
Zeki
Yalçın
Wellington
Oğuzhan
Kubilay
Onur Ergün
Onur Kolay
Muhsin
Zafer
İbrahim
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.
Fenerbahçe
Kameni
Şener
Skrtel
Neto
İsmail
Josef
Topal
Dirar
Giuliano
Valbuena
Soldado
İstanbulspor
Okan
Zeki
Yalçın
Wellington
Oğuzhan
Kubilay
Onur Ergün
Onur Kolay
Muhsin
Zafer
İbrahim
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki sarı-lacivertliler, 2017 yılındaki son karşılaşmasını İstanbulspor'a karşı oynayacak.
Süper Lig'de ilk yarıyı 33 puanla 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin, İstanbulspor karşısına yedek ağırlıklı bir kadroyla çıkması bekleniyor.
- İstanbulspor'la 13 yıl sonra
Fenerbahçe ile İstanbulspor, 13 yıl aranın ardından karşı karşıya gelecek.
İki ekip en son, sarı-siyahlıların Süper Lig'de yer aldığı 2004-2005 sezonunun şubat ayında karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, o sezon oynanan iki mücadeleden de galibiyetle ayrılmıştı.
Öte yandan Aykut Kocaman, teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-siyahlı ekibe karşı Fenerbahçe'nin başında ilk kez sahaya çıkacak.