Fenerbahçe için sürpriz Kagawa gelişmesi

Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta sınırlı süreye rağmen 2 gol atarak futbol gündeminin 1 numarası olmayı başaran Japon futbolcu Shinji Kagawa hakkında çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Bonservisi Borussia Dortmund'da olan Kagawa'nın ilk olarak menajeri tarafından Fenerbahçe'ye teklif edildiği ortaya çıktı.Kagawa Fenerbahçe'ye teklif edilirken Monaco ve Hannover'in de bu futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Fenerbahçe, gelen bu teklif üzerine düşünmek için süre istedi. Ancak Kagawa için olumsuz bir dönüş oldu.Kagawa'yı kadrosuna katmayacağını Japon yıldızın menajerine bildiren Fenerbahçe, bunun yerine İtalyan ekibi Empoli'nin 24 yaşındaki Sloven 10 numarası Miha Zajc'ı renklerine bağladı.Beşiktaş da bunun üzerine Hannover ve Monaco kulüplerini devre dışı bırakarak Kagawa'yı kiraladı. Şimdi herkes Kagawa'nın yerine tercih edilen Miha Zajc'ın performansını büyük bir merakla bekliyor..