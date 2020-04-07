Fenerbahçe için Laurent Blanc ve Ariedo Braida iddiası!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için tecrübeli iki ismi göreve getirmek istediği öne sürüldü.

, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe için Laurent Blanc ve Ariedo Braida iddiası!
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07 Nisan 2020 12:24
Yeni sezonda şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor.

Son dönemde gündeme gelen Laurent Blanc (teknik direktör) ve Ariedo Braida (sportif direktör) iddiaları artarak devam ediyor.

Portekiz'in A Bola Gazetesi de verdiği haberde, sarı lacivertli kulübün yeni bir projeye başlamak istediğini ve iki tecrübeli ismi göreve getirmeyi planladığını duyurdu. Bola, iki anahtar parça diye lanse ettiği ikiliden Laurent Blanc'ın teknik direktör, Braida'nın ise sportif direktör olarak düşünüldüğünü yazdı.

Süper Lig'de 7. sırada bulunan Kanarya'nın iki isimle birlikte 2014'ten bu yana özlemi çekilen şampiyonluğa kavuşmayı hedeflediği aktarıldı. 2016'dan beri boşta olan Blanc'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı, Braida'nın da gelmeye hazır olduğu iddia edildi.

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