Fenerbahçe hücum hattı, Jorge Jesus'u kızdırdı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, derbide hücum hattının bencilliğini hedef aldı. Derbinin ardından takımına hatalarını anlatan Jorge Jesus, özellikle forvetlerini haşladı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; DHA
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Fenerbahçe hücum hattı, Jorge Jesus'u kızdırdı!
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04 Ekim 2022 10:28
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçe'de, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalmanın üzüntüsü yaşanıyor. Hem futbolcular hem de teknik heyet, deplasmanda daha iyi oynayan taraf olmalarına rağmen 1 puanla ayrılmayı içine sindiremedi.

Özellikle teknik patron Jorge Jesus soyunma odasında hücum oyuncularını haşladı. Mücadeleden dolayı takımına teşekkür eden kurt hoca, forvetlerine uyarıda bulundu.

"MAÇI BU DURUMA GETİRDİK"

Jesus, organize hücumda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi, ortalardaki düşük isabet oranına (2/9) vurgu yaptı. Portekizli kurt hocanın neşteri, Valencia, Joao Pedro ve İrfan Can'a da uzandı. Jorge Jesus özellikle Valencia'ya bazı pozisyonlarda bencillik yaptığı uyarısında bulundu, "Rahatça kazanacağımız maçı, kötü tercihlerle bu duruma getirdik. İki puan kaybettik" diye konuştu. 

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