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Fenerbahçe, göğüs sponsorunu açıkladı!

Fenerbahçe, forma göğüs sponsoru için araç kiralama markası AVIS ile anlaştıklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe, göğüs sponsorunu açıkladı!
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19 Ekim 2018 17:40
Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda forma sponsoru için AVIS ile anlaştıklarını KAP'a açıkladı.

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;

BİR YIL İÇİN 35 MİLYON TL

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.




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