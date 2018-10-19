Fenerbahçe, göğüs sponsorunu açıkladı!

Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda forma sponsoru için AVIS ile anlaştıklarını KAP'a açıkladı.
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
BİR YIL İÇİN 35 MİLYON TL
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi;
BİR YIL İÇİN 35 MİLYON TL
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin forma göğüs reklamında AVIS markasının ve diğer muhtelif mecralarda AVIS ve diğer markalarının kullanılması konusunda Otokoç Otomotiv AŞ ile 2018/19 sezonu için sözleşme bedeli 35.500.000 TL+KDV olmak üzere 1 yıl uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzalanmıştır.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın