Fenerbahçe-Galatasaray maçı kadrosu, muhtemel ilk 11'ler

Fenerbahçe-Galatasaray maçı kadrosu, muhtemel ilk 11'leri netleşiyor. Süper Lig'in en büyük rekabeti FB-GS maçıyla sahne alıyor. Fenerbahçe-Galatasaray derbi tarihi, saati ve canlı yayın bilgileri haberimizde....Bu sezonun en önemli maçlarından biri olacak olan derbide, teknik direktörlerin yapacağı tercihler sonucu belirleyecek. Fenerbahçe'nin hücum hattında Dzeko'nun oynaması beklenirken, Galatasaray'da yeni transfer Osimhen'in sahada olacağı tahmin ediliyor.Livakovic, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail (Amrabat), Tadic, Szymanski, Maximin, DzekoMuslera, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus (Sallai), Mertens, Barış, OsimhenFenerbahçe ile Galatasaray, kritik maçta kozlarını paylaşaccak. Dev derbi öncesi iki takımın muhtemel 11'ini sizler için karşılaştırdık.Fenerbahçe'nin kalesinde sezona formda başlayan ve kritik kurtarışlarla takımının gol yemesini önleyen Dominik Livakovic bulunurken, Galatasaray'ın kalesinde özellikle Avrupa maçlarında kötü bir grafik çizse de tecrübesiyle her büyük maça damgasını vurabilecek potansiyelde olan Fernando Muslera olacak.Osayi Samuel'in yokluğunda Fenerbahçe'nin defansının sağında Mert Müldür görev yapacak. Sol bekte de forma giyebilen başarılı oyuncu temposuyla takımına yardımcı olacak. Okan Buruk'un hücum ve kale dışında bu sezon neredeyse her bölgede forma şansı verdiği Kaan Ayhan da Galatasaray'da sağ bek pozisyonunda maça çıkacak. Sarı kırmızılı takımda 3. kaptanlığa getirilen tecrübeli futbolcu derbide Galatasaray'ın önemli bir kozu olacak.Alexander Djiku'nun sakatlıktan yeni çıkması nedeniyle Fenerbahçe'de Becao'nun ilk 11'de olması bekleniyor. Kasımpaşa maçında da maça bailayan ve kritik müdahaleleriyle rakip takımı kalesine yaklaştırmayan Brezilyalı savunmacı derbide de sahadaki yerini alacak. Galatasaray'da sakatlığını atlatmasıyla ilk 11'e dönen Davinson Sanchez son iki maçta Galatasaray için ne dakar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kolombiyalı savunmacının gelmesiyle birlikte sarı kırmızılı takımın defansındaki dağınık görüntü kayboldu. Davinson, Galatasaray adına derbide önemli bir rol üstlenecek.Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Okan Buruk'un vazgeçilmezi olurken, Çağlar Söyüncü de Jose Mourinho'nun vazgeçilmez futbolcusu oldu. İki milli oyuncu sezon başından takımının savunma yükünü sırtladı. Abdülkerim'in performansı sezon öncesi sallansa da Davinson'un takıma dönmesiyle o da kendini buldu.Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde, derbilerde hırsı ve mücadelesiyle ön plana çıkan bir isim. Büyük maçlarda ekstra motive olan Hollandalı futbolcu stoper bölgesinde de mücadele edebiliyor. Galatasaray'da ise sol bekte yeni transfer Ismail Jakobs forma giyecek. Rizespor'da ilk maçına çıkan ve beğeni toplayan Senegalli yıldız, savunmanın solundan gelecek tehlikeleri önlemeye çalışacak.İki takımın da 6 numarası rakipleri kıskandıracak düzeyde kaliteli görünüyor. İsmail Yüksek, hem milli takım da hem de Fenerbahçe'de muazzam bir sezon başlangıcı yaptı. Başarılı oyuncu, hırsı ve çalışkanlığıyla Jose Mourinho'dan formayı aldı ve bir daha bırakmadı. Galatasaray'da ise aynı kalitede Uruguaylı yıldız Lucas Torreira var. Tecrübeli orta saha, performansıyla Okan Buruk'un sisteminin baş mimarları arasında yer alıyor.Fenerbahçe'nin bir başka Brezilyalı yıldızı Fred, takımı adına hem hücumda hem de defansta önemli bir silah. Onun yokluğunda kazanmakta zorlanan sarı lacivertli takımın derbideki en önemli isimlerinden biri Fred olacak. Okan Buruk'tan yeni sezonda daha fazla forma şansı bulan ve bunu iyi kullanan Berkan Kutlu'nun da derbide 11'de olması bekleniyor. Orta sahadaki üstünlüğü kaybetmek istemeyen Buruk, son maçlara göre değişikliğe gidebilir.Jose Mourinho'nun çok beğendiği Szymanski ile Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara dev maçta 10 numara pozisyonunda görev alacak. Jose Mourinho geldiği günden beri Szyamanki'yi sahaya sürmekten vazgeçmedi. Kalitesiyle derbide fark yaratabilir. Okan Buruk, daha çok 8'de kullandığı Sara'nın bu kez hücum becerilerinden faydalanmak istiyor. Başarılı teknik adam bu pozisyonda Dries Mertens'e de forma şansı verebilir.Saint-Maximin'in gelişiyle birlikte sağ kanatta görev almaya başlayan Dusan Tadic, yerini yadırgamadı. Geçen sezonun büyük bölümünü sol kanatta oynamasına rağmen Sırp futbolcu, opsiyonel bir oyuncu olduğunu gösterdi. Mourinho, bu mçata da Tadic'e sağ kanatta görev verecek. Galatasaray'da ise sağ kanatta Barış Alper Yılmaz mücadele edecek. Oynadığı son 4 maçta rakip fileleri havalandıran Barış, Okan Buruk'un en önemli oyuncuları arasında yer alıyor. Başarılı oyuncu, fiziksel gücü ve hızıyla rakip savunmaları yıpratabilir.Fenerbahçe'nin hücumda en çok güvendiği isimlerden biri de Allan Saint-Maximin. Savunma arkasına atılacak toplarda hızını, bire birlerde çalım yeteneğini konuşturabilen Maximin, derbide Galatasaray'ın canını yakabilir. Galatasaray'ın yeni transferi Roland Sallai ise henüz maça çıkmamasına rağmen antrenmandaki güçlü görüntüsüyle formayı almış gibi görünüyor. Son maçta gol atan Yunus Akgün de aynı formaya aday ancak Sallai daha güçlü basab taraf gibi gözüküyor.Bir tarafta tecrübe, bir tarafta güç ve hırs. İki takımın da hücum silahı çok güçlü. Fenerbahçe formasıyla yaşına rağmen atmaya devam eden Edin Dzeko, derbide önemli bir güç olarak öne çıkıyor. Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kattığı yıldız golcü Osimhen'in kalitesi zaten ortada. Sezonun henüz başı olması dolayısıyla kaliteli bir derbi bizi bekliyor diyebiliriz.Fenerbahçe'de sakatlıktan tam olarak kurtulamayan Bright Osayi-Samuel'in derbide forma giymesi beklenmiyor. Aynı şekilde Fas Milli Takımı'nda sakatlanan Hakim Ziyech de bu karşılaşmada oynayamayacak.Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Kostic, bu derbide ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek. Kasımpaşa maçında kadroda olmayan Kostic, Galatasaray karşısında sahada olması bekleniyor.Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Mauro Icardi, takımla antrenmanlara başladı. Arjantinli yıldız, derbi öncesinde teknik direktör Okan Buruk'un kararını bekliyor.Fenerbahçe'de Amrabat, En-Nesyri, Saint Maximin, Cenk Tosun, Filip Kostic, Levent Mercan ve Oğuz Aydın, Galatasaray karşısında ilk derbilerine çıkmaya hazırlanıyor.Son dört maçta dört gol atan Barış Alper Yılmaz, takımının başarısında büyük rol oynadı. Gaziantep FK, Rizespor, Adana Demirspor ve Konyaspor karşılaşmalarında attığı gollerle adından söz ettiren oyuncu, derbide de sahada olacak.