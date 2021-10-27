Fenerbahçe, evinde rahat kazandı!

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde, Fenerbahçe sahasında Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe, evinde rahat kazandı!
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27 Ekim 2021 20:59
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 4. haftasında ağırladığı Macaristan ekibi Sopron Basket'i 73-47 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, organizasyonda 2. galibiyetini aldı. Sopron Basket ise ilk mağlubiyetini yaşadı.

Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 22-11 önde tamamlayan Fenerbahçe, soyunma odasına 34-18 üstün gitti.

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren sarı-lacivertli takım, üçüncü çeyreğini 53-33 üstün geçtiği karşılaşmadan 73-47 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Safiport'ta 28 sayı kaydeden Kayla McBride, galibiyette başrol üstlendi.


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