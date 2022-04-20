Fenerbahçe, Eren Elmalı için düğmeye bastı

Yeni sezon için transfer girişimlerine başlayan Fenerbahçe, Kasımpaşa'nın 21 yaşındaki sol beki Eren Elmalı için temasta bulundu.Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Eren Elmalı'nın menajeri Erkut Söğüt ile ilk görüşmeyi yaparak oyuncuyu istediklerini bildirdi. Eren Elmalı'nın temsilcisi bugün Kasımpaşa yönetimi ile bonservis konusunu görüşmek için bir araya geldi.Kasımpaşa'nın Eren için 6 milyon euro talep ettiği ve sarı lacivertlilerin bu rakamı çok bulduğu kaydedildi. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam edeceği vurgulandı.Bu sezon ligde 29 maça çıkan Eren, 3 de asist yapma başarısı gösterdi.