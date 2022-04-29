Fenerbahçe durdurulamıyor! Yenilmezlik serisi 11 maç...

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.



Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Diego Rossi, 62. dakikada Serdar Dursun ve 82. dakikada Miha Zacj kaydetti. Gaziantep'in golleri 66. dakikada Sagal ve 90+7. dakikada penaltıdan Maxim'den geldi.



YENİLMEZLİK SERİSİ 11 MAÇA ÇIKTI



Alınan bu sonucun ardından sarı-lacivertliler ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkarırken, üst üste 7. galibiyeti elde etti.



Bu galibiyetle Fenerbahçe puanını 68'e çıkardı ve 1 maçı eksik olan lider Trabzonspor ile puan farkını 8'e indirdi. Gaziantep FK ise 42 puanla 16. sırada kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK ise sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.



FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ, VAR DEVAM DEDİ



Karşılaşmanın 15. dakikasında Sarı-lacivertlilerin futbolcusu Diego Rossi, kale önünde ceza sahasına çevrilen topa vurdu ancak savunmada Toşca araya girdi. Pozisyon sonrası Fenerbahçeli futbolcular Gaziantepli futbolcunun topa elle müdahale ettiği itirazında bulundu. Kısa bir süre VAR ile konuşan maçın hakemi Sarper Barış Saka pozisyonun penaltı olmadığını belirterek, oyunu devam ettirdi.



ROSSI'NİN İLK İÇ SAHA GOLÜ



Fenerbahçeli futbolcu Diego Rossi, 5. dakikada kaydettiği golle Süper Lig'deki ilk iç saha golünü Gaziantep FK filelerine gönderdi.



SERDAR DURSUN PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ!



Fenerbahçe'de 57. dakikada Günay'ın müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun'un pozisyonuna Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Milli oyuncu Serdar Dursun'un vuruşu üst direğe çarpıp dışarıya çıktı.



FARK İKİYE ÇIKTI



Fenerbahçe'de kazandığı penaltıyı değerlendiremeyen Serdar Dursun, pozisyondan 5 dakikada sonra tekrar sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.



SAGAL FARKI BİRE İNDİRDİ



Hızlı gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in derin pasına hareketlenen Sagal, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi ve farkı 1'e indirdi.



SERDAR AZİZ DERBİDE YOK!



Karşılaşmanın 80. dakikasında sarı kart gören Serdar Azizü gelecek hafta Beşiktaş ile oynayacakaları karşılaşmada cezalı duruma düştü.



ZAJC TAKIMINI RAHATLATTI



Fenerbahçe'de 82. dakikada Miha Zajc, ceza sahası içinde buluştuğu topu sağ ayağıyla uzak köşeye iyi bir vuruş yaptı ve takımını 3-1 öne geçirdi.



İSMAİL KARTAL TEZAHÜRATLARI



Galibiyet sonrası sarı-lacivetli taraftarlar, "Fenerbahçe'nin çocuğu İsmail Kartal" tezahüratlarıyla tecrübeli teknik adama destekte bulundu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nazım Sangare'nin kendi yarı sahasından uzun pasında savunma arkasına sarkan Rossi, topu ceza sahası içi sağ çaprazına kadar taşıdıktan sonra çaprazdan yaptığı sert vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.



23. dakikada Zajc ile yaptığı verkaç ile ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin gelişine şutunda top üstten auta gitti.



35. dakikada Maxim'in ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top yan ağlara takıldı.



41. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Rossi'nin pasıyla soldan sıfıra inen Mert Hakan'ın yerden sert ortasında Serdar Dursun'un az gerisinde kalan topa gelişine şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



57. dakikada Fenerbahçe penaltı vuruşundan yararlanamadı. Kaleci Günay'ın müdahalesiyle yerde kalan Serdar Dursun, penaltı atışında meşin yuvarlağı üstten auta attı.



62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Mert Hakan Yandaş'ın yerden sert ortasında altı pas önünde Serdar Dursun'un vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.



65. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Figueiredo'nun ara pasında sol çaprazda topla buluşan Sagal'ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.



84. dakikada Fenerbahçe farkı yeniden 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde oluşan karambolde rakibinden sıyrılan Zajc, köşeye plase vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 3-1.



Gaziantep FK, 90+7. dakikada VAR sonucunda penaltı kazandı. Topun başına geçen Maxim meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-2.



Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.



Stat: Ülker



Hakemler: Sarper Barış Saka, Kerem Ersoy, Bilal Gölen



Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Tisserand, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo (Dk. 86 Sosa), Zajc, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Arda Güler), Mert Hakan Yandaş (Dk. 86 Berisha), Rossi (Dk. 90+2 Burak Kapacak), Serdar Dursun (Dk. 74 Valencia)



Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji (Dk. 71 Mirza Cihan), Ertuğrul Ersoy, Tosca, Vetrih (Dk. 77 Merkel), Maxim, Kitsiou, Doğan Erdoğan (Dk. 46 Furkan Soyalp), Sagal, Muhammet Demir (Dk. 87 Mendyl), Figueiredo



Goller: Dk. 5 Rossi, Dk. 62 Serdar Dursun, Dk. 84 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 65 Sagal, Dk. 90+7 (Penaltıdan) Maxim (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 52 Dijilobodji, Dk. 56 Vetrih ve Kitsiou, Dk. 69 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 56 İrfan Can Kahveci, Dk. 80 Serdar Aziz (Fenerbahçe)





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