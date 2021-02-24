Fenerbahçe bir yılda %50 geriledi

Pozisyonları gole çevirmekte zorlanan Fenerbahçe, yüzde 9,5'lik başarı yüzdesiyle son 10 yılın en kötü karnesini ortaya koydu. Sarı-lacivertlilerin pozisyon değerlendirme başarısı bir yılda %50 düştü

Haber; Sabah
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Fenerbahçe bir yılda %50 geriledi
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24 Şubat 2021 08:31
Göztepe yenilgisi sonrası Erol Bulut, "Girdiğiniz pozisyonları atamazsanız ne kadar topu ayağınızda tuttuğunuzun önemi yok" ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Erol Bulut'un sözleri akıllara sarı-lacivertlilerin pozisyonları gole çevirme başarısını getirdi. Geride kalan haftalarda girdiği 497 pozisyonun 47'sini gole çeviren Fenerbahçe, yüzde 9,5'lik başarı yakalarken, aslında bu yüzde sarı-lacivertli ekibin son 10 yılının en kötü performansı oldu.

Samatta, Cisse gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına rağmen pozisyonları değerlendirmekte zorlanan Kanarya'nın karnesi, bir senede yüzde 14,3'ten 9,5'e (yüzde 50,5'lik düşüş) geriledi. Girdiği gol pozisyonlarını değerlendirmekte zorlanan Fenerbahçe, ulaştığı %9,5'lik yüzdesiyle de ancak ligde 6. sırada yer alabildi. G.Saray'ın % 11.5'lik karnesiyle ilk sırada olduğu listede Göztepe 11.4 ile ikinci, Beşiktaş 11.2 ile üçüncü, Gaziantep FK 10,9 ile dördüncü durumda.



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