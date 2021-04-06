Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da koronavirüse yakalandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı
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06 Nisan 2021 10:04
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.



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