Fenerbahçe Başkanı Ali Koç koronavirüse yakalandı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Koç'un dün gerçekleştirilen Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir" denildi.