Fenerbahçe aynı ruhla Başakşehir'e

Fenerbahçe bu sezon 4'ü Süper Lig, 3'ü Avrupa'da oynadığı 7 karşılaşmaya da yaşanan sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla çıkmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz perşembe akşamı, Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçında mücadele eden ilk 11'in ortaya koyduğu mücadele başta teknik direktör Vitor Pereira olmak üzere taraftarı memnun etti.Karşılaşma sonrası "Takım ruhu" vurgusu yapan Portekizli hoca, Başakşehir maçına aynı kadro ile çıkmayı hedefliyor. Aynı 11'le üst üste iki maç bu sezon ilk olacak. Tabii son dakika yaşanacak şok bir sakatlık olmazsa.Fenerbahçe bu sezon 4'ü Süper Lig, 3'ü Avrupa'da oynadığı 7 karşılaşmaya da yaşanan sakatlıklar nedeniyle farklı kadrolarla çıkmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz perşembe akşamı, Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt maçında mücadele eden ilk 11'in ortaya koyduğu mücadele başta teknik direktör Vitor Pereira olmak üzere taraftarı memnun etti.Karşılaşma sonrası "Takım ruhu" vurgusu yapan Portekizli hoca, Başakşehir maçına aynı kadro ile çıkmayı hedefliyor. Aynı 11'le üst üste iki maç bu sezon ilk olacak. Tabii son dakika yaşanacak şok bir sakatlık olmazsa...Almanya'dan cuma öğlen saatlerinde İstanbul'a dönen Fenerbahçe, rejenerasyon antrenmanı yapmıştı. Başakşehir karşılaşması için tek taktik idman ve maç toplantısı ise dün gerçekleşti. Sakatlıkları süren Tisserand, Nazım, Sosa, Zajc, İrfan ve Serdar Dursun bu maçta da görev yapamayacak. Frankfurt deplasmanında sınıfı geçen Mert Hakan 11'deki yerini koruyacak. Pereira'nın kafasındaki tek soru işareti ise sol tarafta Rossi mi yoksa ikinci yarı oyuna girdikten sonra atamasa da penaltı almayı başaran Pelkas'la mı başlamak. Portekizli hoca, bunun kararını maç günü verecek.Kanarya, Başakşehir ile deplasmanda oynadığı 13 müsabakanın 4'ünü kazandı, 8'inden mağlup ayrıldı. 1 maç ise berabere bitti. Fenerbahçe, rakibine karşı dış sahada çıktığı son iki maçtan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu maçlarda fileleri 14 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 20 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında rakibiyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Kanarya, son yenilgisini 2018- 19 sezonunun ikinci yarısında 2-1'lik skorla aldı.