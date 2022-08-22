Spor toto Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe ile Adana Demirspor'un karşı karşıya geldiği maçın ilk yarısında konuşulan bir penaltı pozisyonu yaşandı.Fenerbahçeli Enner Valencia, Kevin Rodrigues'in müdahalesinin ardından yerde kaldı. orta hakem Abdülkadir Bitigen oyunu devam ettirdi.VAR hakemi Hakan Ceylan'ın uyarısının ardından Abdülkadir Bitigen pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.Adana Demirsporlu futbolcular penaltı kararına itiraz etti ama karar değişmedi.Maçın 43. dakikasında Henry Onyekuru, Ferdi Kadıoğlu'nun müdahalesinin ardından yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. Ancak VAR uyarısının ardından pozisyon öncesinde ofsayt olduğu belirtildi.