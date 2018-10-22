Fatih Terim'den Ozan Kabak sürprizi!

Devreyi kapatan Emre Akbaba ve tedavisi 20 gün sürecek Onyekuru'dan sonraiki fire daha verdi: Fernando ve Feghouli.İki futbolcunun sahalara dönüşü 3 haftayı bulacak. Bursaspor maçında kasığından sakatlanan Serdar Aziz'in durumu da kritik. Belhanda, Rodrigues ve Donk ise ağrıları olmasına rağmen Schalke maçında görev yapabilecek. Bu gelişmelerden sonra Fatih Terim'in 10 gün içerisinde oynanacak Schalke 04, Yeni Malatya deplasmanı ve Fenerbahçe derbisi için ilk 11 alternatifleri azaldı.Terim'in Schalke'ye karşı savunması daha iyi olduğu için Linnes'i Mariano yerine tercih etmesi bekleniyor. Serdar Aziz'in yerinde ise Ozan forma giyecek. Genç oyuncuyu tecrübesiz olduğu için Şampiyonlar Ligi maçlarında kullanmayan Terim, Ozan ile özel bir görüşme yaptı ve pozisyonlarda risk almadan oynamasını öğütledi.Kariyeri boyunca genç oyunculara güvenip, şans veren Fatih Terim, Galatasaray'da görev yaptığı ilk dönemde Emre Belözoğlu'nu 17 yaşında takıma monte etmişti. 17 Mayıs 1997'de Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna girerek ilk kez sarı kırmızılı formayı giyen Emre, 18 yaşındayken Beşiktaş derbisinde sahanın yıldızı olmuş ve Galatasaray'ın 3-2 kazandığı 90 dakikada galibiyet golünü atmıştı.Milan, dün akşam oynanan ve 1-0 kaybettiği Milano derbisi öncesi yaptığı paylaşımda Fatih Terim'i andı...İtalya'da da İmparator lakabıyla anılan Fatih Terim döneminde oynanan İnter maçında, o dönem Milan forması giyen Contra'nın attığı golü ve Terim'in sevinci hatırlatıldı. Tecrübeli teknik adam da bu görüntüleri Instagram'da "Unutulmaz bir akşamdı" diye paylaştı.5 MAÇ10 Top Kapma11 Hava topu kazanma%61 İkili müc. kazanma