Fatih Terim: 'Kimsenin kapris yapma lüksü yok'

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Kayserispor'u çok zor bir takım olduğunu ifade eden Fatih Terim: "Son haftaların formda takımı Kayserispor'u Kayseri'de yenmek kolay değil hakikaten. Oyunun ilk dakiakasından 93. dakikaya kadar oynun kontrolünü, pozisyonlar bulan, hükmeden bir Galatasaray olduk. Muhakkak ki 1-2 hatamız oldu. Bugün gösterdi ki o hatalardan ceza da yesek onun hakkında gelebileceğiz, dönebileceğiz. Sahaya yayılış, anlayışla pozisyon bulmakta güçlük çekmedik. Ben en çok hücumda farklı farklı oyuncuların görünmesinden zevk aldım. Her oyuncu hücumda vardı. Bu taktikten disiplinden daha çok keyif veriyor. Tüm takım keyif alıyor ve alınca bunu sahaya yansıtıyor. Takımımı kutluyorum. 1-2 rötar yaptık. Daha çok var. Kayıplar olacak, kazançlar olacak.Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, giren çıkan fark etmedi bugün, anlayışımızı yansıttığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.



Yeni oyun formatı ve futbolcu seçimleri hakkında da konuşan Terim, "Böyle olmalı. Çünkü, bir teknik adam oyuna dokunacaksa bir şey beklediği için bu değişikliği yapar. Bugün olduğu gibi bizim oyunumuz 60'dan sonra istedi bazı oyuncuları. Kenarlardan bazı sıkıntılar, orta sahada yorgunluk, hücumdan da orta saha gibi koşmasını bekledik. Bir zaaf olduğunu gördük. Diğer arkadaşlarımıza şans verdik" dedi.



Galatasaray'da kimsenin kapris yapma lüksü olmadığını ve kimsenin de kapris yapmadığını ifade eden Fatih Terim, "Her oyuncu oynamamanın üzüntüsünü çeker. Oyuncu hep kendini düşünür, antrenör takımı düşünür. Giren oyuncularımız hiçbir kapris veya üzüntüyü yansıtmadan hamle oyuncusu olduğu için Henry, Soso, Etebo, Kerem çok başarılı oldular. En iyi işleri yaptılar. Skoru da yükselttiler. Tehlike yaşamadık. Baktık yaşamıyoruz, biz kendi kendimize tehlike yaratıyoruz. Bazı arkadaşların alışkanlıkları var. Onlar da değişecek inşallah. Biz oynadığımız oyundan keyif aldık. Seyredenler de aldı inşallah" dedi.



