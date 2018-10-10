Dinamo Kiev'in forveti Biesiedin'i listesine dahil eden Fatih Terim ayrıca bugün oynanacak Jon Dadi Bödvarsson'u da gündemine aldı.Reading'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun ismini scout ekibine veren tecrübeli çalıştırıcı, Fransa-İzlanda maçında Bödvarsson'u izlemelerini istedi.1.90 boyunda, 26 yaşındaki forvet bu sezon Championship'te oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.Bu arada Yunaistan-Macaristan maçında ise stoper Vinicius'un izleneceği öğrenildi.