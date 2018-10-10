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Fatih Terim ismini verdi, 'İzleyin' dedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Jon Dadi Bödvarsson'un ismini verdi; scout ekibi, Milli maçta takip edecek.

Fatih Terim ismini verdi, 'İzleyin' dedi
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10 Ekim 2018 09:03
Dinamo Kiev'in forveti Biesiedin'i listesine dahil eden Fatih Terim ayrıca bugün oynanacak Jon Dadi Bödvarsson'u da gündemine aldı.

Reading'te forma giyen 26 yaşındaki futbolcunun ismini scout ekibine veren tecrübeli çalıştırıcı, Fransa-İzlanda maçında Bödvarsson'u izlemelerini istedi.

1.90 boyunda, 26 yaşındaki forvet bu sezon Championship'te oynadığı 10 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı.

Bu arada Yunaistan-Macaristan maçında ise stoper Vinicius'un izleneceği öğrenildi.

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