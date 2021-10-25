Fatih Terim'den Morutan'a özel görev!

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Kritik mücadelede teknik direktör Fatih Terim'in Rumen yıldız Olimpiu Morutan'a özel bir görev vereceği ifade edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Morutan'a özel görev!
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25 Ekim 2021 10:10
Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanıyor... Galatasaray, 10. hafta maçında Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu derbide en kritik görevi Rumen yıldız Morutan'a verdi.

Morutan'dan oyun kurucu kanat görevini yerine getirmesini isteyen tecrübeli teknik adam, ters kanattan gelecek ataklarda da oyuncusunu sürpriz golcü olarak kullanmayı planlıyor.

Terim, Morutan'ı son haftaların formda ismi Kerem Aktürkoğlu ve vatandaşı Cicaldau ile birlikte kullanacak.


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