28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Fatih Tekke: "Beni hasta edeceksiniz"

Trabzonspor'un Başakşehir'i 4-3 yendiği maçın ardından teknik direktör Fatih Tekke, futbolcularını soyunma odasında tebrik etti.

calendar 28 Kasım 2025 12:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fatih Tekke: 'Beni hasta edeceksiniz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un Başakşehir'i son dakika golüyle 4-3 yendiği 90 dakika ile ilgili 'maçın hikayesi' videosunu yayınlarken Fatih Tekke'nin sözleri dikkat çekti.
 
Tekke, devre arasında futbolcularına acele etmemeleri konusunda uyarılarda bulunurken "Sakin kalmazsanız çok sıkıntılı maç. Box'ta adamımız var, daha bir tane istediğim orta adama gelmedi. Hep merkezden kaptırıyorsunuz. Bu da olur ama her zaman değil, acele etmeyin. Çok panik yapıp bir an önce gol atalım demeyin, olmaz" İfadelerini kullandı.
 
4-3'lük galibiyetin ardından ise başarılı teknik adam, soyunma odasında futbolcularını tebrik ederken, ortaya koyulan mücadeleyi takdir ederek şöyle konuştu: "Valla beni hasta edeceksiniz. Ayağınıza sağlık. Zor oluyor çocuklar görüyorsunuz. Adamlar o sahayı geçince böyle bir nasipsizliğimiz de var. Yapacak bir şey yok sonuna kadar mücadele. Çok güzel bir enerji oldu" dedi.
 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.