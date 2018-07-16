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    Beşiktaş'ta rota yeniden 150 milyonluk gelişme

Fabri'nin yerine İranlı Beiranvand!

İranlı kaleci Beiranvand, Beşiktaş'tan teklif aldığını açıkladı. Adı Fulham'la anılan Fabri'nin mukavelesi de 2019'da sona eriyor. Siyah-Beyazlılar, bu teklifi değerlendirip Beiranvand'ı getirecek.

Kaynak: Akşam
Fabri'nin yerine İranlı Beiranvand!
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16 Temmuz 2018 04:38
Beşiktaş, kalede değişime gidiyor. 2 sezondur Kartal'ın kalesini başarıyla koruyan Fabricio ile yollar ayrılıyor. 30 yaşındaki İspanyol kaleciyi, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham istiyor.

Transfer politikasında doğru hamleler yapan Beşiktaş, sözleşmesi 2019'da bitecek file bekçisi için bu teklifi değerlendirecek. Onun yerine İran formasıyla Dünya Kupası'nda kendisini gösteren 25 yaşındaki Alireza Beiranvand gelecek.

RAKİPLER, KIEV VE TORINO

Persepolis takımında oynayan 25 yaşındaki eldiven, ülkesindeki 90tv adlı haber sitesine şu açıklamayı yaptı: Dinamo Kiev, Beşiktaş, Torino ile Hollanda ve Portekiz'in bazı kulüplerinden teklif aldım. Aralarında Dinamo'nun teklifi çok özeldi. Şu an kontrat önermeye hazırlar. Bense Torino'ya gitmek istiyorum. Her şey iki gün içinde netlik kazanır.

Beiranvand, B Grubu'nda İspanya ve Portekiz maçlarında oldukça iyi oynamış, Ronaldo'nun penaltısını kurtararak dikkat çekmişti.

 

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